Mercados regionais caem conforme Grécia se aproxima do default

TÓQUIO (Reuters) - Os índices acionários asiáticos registraram fortes quedas nesta segunda-feira, com investidores assustados pelo espectro do calote da Grécia que forçou Atenas a fechar seus bancos para evitar uma corrida aos bancos.

Às 7h51 (horário de Brasília), o índice MSCI que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão caía 2,14 por cento. O índice tocou, com uma queda de 3 por cento, a mínima de cinco meses.

As turbulências do mercado na China vieram apesar de o banco central do país no sábado ter cortado simultaneamente as taxas de juros e de compulsório pela primeira vez desde a crise financeira global no fim de 2008.