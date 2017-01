Não bloqueamos as reformas da Fifa, diz Uefa

O secretário-geral da Uefa, Gianni Infantino, disse que já existem mecanismos suficientes para garantir que apenas dirigentes com ficha limpa sejam eleitos para os comitês da Fifa, que está assolado por escândalos de corrupção.

Seus comentários foram feitos depois de Domenico Scala, que supervisiona as reformas da Fifa, pedir a criação de um comitê independente para realizar testes de integridade em membros do comitê executivo antes de tomarem posse.

Scala disse que as confederações bloquearam estas reformas e disse que suas "ações devem ser consistentes com seus discursos".

As confederações continentais, que elegem os membros do comitê executivo da Fifa, atualmente realizam testes de integridade, sistema que, segundo Infantino, deve continuar. "A Uefa e as federações europeias sempre foram a favor de reformas e sempre foram a favor de teste de integridade serem feitos nas confederações", disse a repórteres.