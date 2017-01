EUA e Cuba anunciam reabertura de embaixadas após 54 anos

"É um avanço histórico em nossos esforços para normalizar as relações com o governo e o povo cubanos e iniciar um novo capítulo com nossos vizinhos nas Américas", declarou Obama no Jardim Rosa da Casa Branca.

Ao falar em Viena, o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, afirmou que irá visitar Havana ainda no segundo semestre para hastear a bandeira de seu país na embaixada, que atualmente é uma seção de interesses dos EUA sob proteção do governo da Suíça.

O acordo com Cuba simboliza um grande feito para Obama, que foi criticado por seus tropeços na política externa, especialmente no Oriente Médio. A reaproximação se segue a uma vitória recente em uma batalha com o Congresso que pode concretizar um acordo comercial com a Ásia e ocorre no momento em que Washington parece às vésperas de alcançar um acordo nuclear com o Irã.