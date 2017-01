Rede de lojas de materiais para construção BR Home Centers prepara IPO

Segundo o diretor de relações com investidores da companhia, Guilherme Aguinaga, o plano é pedir registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) logo que as condições de mercado melhorem.

Criada em 2010, a empresa se apresenta como a quinta maior do ramo no país e opera sob as marcas Tend Tudo, de Goiânia, cidade sede do grupo; e Casa Show, do Rio de Janeiro.