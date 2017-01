Serena supera Azarenka para chegar às semifinais em Wimbledon

LONDRES (Reuters) - Principal cabeça de chave do torneio, a norte-americana Serena Williams superou a bielorussa Victoria Azarenka nas quartas de final de Wimbledon nesta terça-feira, depois de se recuperar da desvantagem de um set para vencer por 3-6, 6-2 e 6-3 e chegar à semifinal do Grand Slam disputado na grama.

A tenista de 33 anos não conseguiu ser melhor que Azarenka, ex-número um do mundo, no primeiro set, mas conseguiu se reencontrar e dominou o restante da partida.

Três aces consecutivos de Serena quando o placar apontava 4-2 no terceiro set favoráveis à norte-americana a deixaram a um game da vitória e, embora Azarenka, 23ª cabeça de chave do torneio, tenha até ameaçado devolver a quebra, Serena se manteve no caminho de seu 21º título de um torneio de Grand Slam.