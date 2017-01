Federer e Murray vão se enfrentar nas semifinais de Wimbledon

O britânico, que chegou pela sexta vez às semis do torneio na grama de Londres, teve um pouco mais de trabalho para vencer o canadense Vasek Pospisil por 6-4, 7-5 e 6-4.

Contra Simon, Federer perdeu o serviço pela primeira vez na competição deste ano, mas essa foi a única falha do suíço na partida, em que avançou para sua 37ª semifinal de Grand Slam e a 10ª no All England Club.