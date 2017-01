Governo federal prepara medidas para aumentar exportação de veículos

BRASÍLIA (Reuters) - O governo federal prepara medidas para ampliar a exportação de veículos num momento de forte queda da produção do setor automotivo e voltará a negociar com as montadoras em 15 dias, disse o presidente da Anfavea, Luiz Moan, após uma reunião com autoridades e representantes de bancos públicos no Palácio do Planalto nesta quinta-feira.

"Entre os assuntos discutidos estão várias medidas adicionais à exportação", disse o dirigente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores a jornalistas.

Entre as medidas em análise pelo governo estão o financiamento por bancos públicos ao segmento de autopeças e a redução do Imposto de Importação em acordos comerciais específicos. O setor também pediu celeridade do governo nas negociações de acordo automotivo com Colômbia, Peru e Uruguai.

"Algumas medidas não houve análise profunda e houve pedido para que o grupo técnico aprofundasse essa análise", disse Moan.

Participaram do encontro com a Anfavea e montadoras nesta quinta-feira os ministros Nelson Barbosa (Planejamento), Armando Monteiro Neto (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), Aloizio Mercadante (Casa Civil) e representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que deveria participar do encontro, não esteve na reunião.

Mais cedo, uma fonte do governo que havia antecipado o caráter das medidas à Reuters informou que o governo queria rapidez na definição das ações para estimular as exportações e conter a queda na produção e que as medidas seriam anunciadas ainda nesta quinta-feira.

Responsável por boa parte do Produto Interno Bruto (PIB) industrial do país, o setor automotivo encerrou o primeiro semestre com queda de 18,5 por cento na produção, acima do ritmo previsto para o ano pela Anfavea, de 17,8 por cento.