Rússia é principal ameaça à segurança nacional dos EUA, diz general da Marinha

WASHINGTON (Reuters) - A Rússia representa a maior ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, e seu comportamento é "nada menos que alarmante", disse o general da Marinha Joseph Dunford, indicado a chefe do Estado-Maior norte-americano, durante a audiência de confirmação ao cargo no Senado nesta quinta-feira.

As relações entre Moscou e o Ocidente chegaram ao seu pior momento desde o fim da Guerra Fria, depois que a Rússia anexou a península ucraniana da Crimeia em março do ano passado.

Na visão de Dunford, a Rússia está no topo de uma lista de preocupações de segurança que também inclui a China, cuja rápida expansão militar tem chamado a atenção de autoridades do Pentágono, a Coreia do Norte e a ameaça de militantes do Estado Islâmico.