Dirigente detido na Suíça em investigação da Fifa aceita ser extraditado aos EUA

As prisões provocaram um escândalo envolvendo a Fifa, sediada em Zurique, e levaram o presidente da entidade responsável pelo futebol mundial, Joseph Blatter, a renunciar.

"A Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste de Nova York o acusa de ter recebido propinas totalizando milhões de dólares relacionadas com a venda de direitos de marketing para várias empresas de marketing esportivo e de ficar com o dinheiro para ele", disse a Justiça suíça.

"Os direitos de marketing em questão são referentes a transmissões de jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, torneios regionais de futebol e campeonatos continentais de futebol nas Américas do Norte e do Sul."