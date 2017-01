Taxa de retorno vai subir em todas as concessões de infraestrutura, diz secretário

BRASÍLIA (Reuters) - O governo federal vai elevar a taxa de retorno ao investidor nas concessões de portos, aeroportos e ferrovias, disse o secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Dyogo Oliveira.

Em entrevista à Reuters o secretário disse que a medida reflete o aumento do custo do capital no Brasil.

A tentativa de melhorar as condições dos projetos para ampliar o interesse de investidores ocorre em momento de forte retração da economia brasileira, marcada por aumento do desemprego, além de inflação alta. Além do cenário econômico adverso, a fraqueza política do governo da presidente Dilma Rousseff tem dificultado a melhora da confiança no país. Continuação...