Autoridades francesas suspeitam de ação criminosa em incêndios em petroquímica

PARIS/MARSELHA, França (Reuters) - Autoridades francesas suspeitam de ação criminosa em dois incêndios que irromperam em uma instalação petroquímica perto do aeroporto de Marselha nesta terça-feira, feriado na França para a celebração do Dia da Bastilha, informou uma fonte próxima ao governo francês.

Os incêndios ocorreram depois de um incidente no mês passado em que um homem suspeito de ser militante islâmico decapitou seu chefe e tentou explodir uma usina de gás industrial nos arredores de Lyon, no sudeste do país. Não há, porém, nenhuma indicação de uma ligação entre os dois.