ONU deve votar acordo sobre programa nuclear do Irã na próxima semana, dizem diplomatas

"Na próxima semana o Conselho de Segurança vai reconhecer o programa de enriquecimento de um país em desenvolvimento", disse o chanceler do Irã, Javad Zarif, segundo a agência estatal de notícias Irna, na chegada ao aeroporto de Teerã. “Nossas medidas vão começar quando todas as sanções forem retiradas. Esperamos que em mais ou menos quatro meses as medidas tomadas por ambas as partes mostrem resultados e a implementação do acordo comece".