Homem armado morre em tiroteio no Tennessee, diz rede de TV

(Reuters) - Um homem armado morreu após um tiroteio nesta quinta-feira em algumas localidades de Chattanooga, no Estado norte-americano do Tennessee, incluindo num centro de recrutamento militar, e um policial foi ferido na troca de tiros, disseram autoridades e a imprensa local.

O departamento de emergência do Centro Médico de Erlanger, um grande hospital nessa cidade no sul do Estado do Tennessee, também foi isolado, disse a porta-voz Susan Sawyer.