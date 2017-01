De cortes simples ao rock, NY encerra primeira semana de moda masculina

Ralph Lauren foi um dos últimos a mostrar sua linha Polo para a primavera-verão 2016, apresentando uma mistura de ternos e vestuário esportivo. Posando no showroom da moda norte-americana, em Manhattan, os modelos usavam cortes simples, ternos cinza e azul marinho combinados com mocassins, casacos de abotoamento duplo, bem como jaquetas para a noite.

Entre os demais estilistas da quinta-feira estavam John Varvatos, que se inspirou no rock em sua coleção de ternos com risca de giz, lenços de pescoço e botas. Foi o primeiro desfile de Varvatos em Nova York em oito anos, tendo anteriormente se apresentado em Milão.

A moda masculina costuma ser misturada à feminina na New York Fashion Week, realizada duas vezes por ano. De acordo com a empresa NPD Group, que acompanha tendências de negócios, as vendas de vestuário dos homens nos EUA totalizaram 62,7 bilhões dólares no ano encerrado em maio.