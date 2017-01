Honda venderá HondaJet no Brasil em parceria com Líder Aviação

(Reuters) - A Honda Aircraft anunciou nesta segunda-feira que começará este ano a vender o jato executivo HondaJet no Brasil, marcando a entrada da aeronave na América do Sul.

O jato com capacidade para até seis passageiros vai estrear na feira de aviação Latin American Business Aviation Conference & Exhibition (Labace) deste ano, marcada para entre 11 e 13 de agosto, em São Paulo.

"O segmento de aviação em geral têm obtido crescimento expressivo no Brasil. O país é o segundo maior mercado mundial para vendas de jatos executivos novos", disse em comunicado o presidente-executivo da Honda Aircraft, Michimasa Fujino. "Expandir as vendas para este importante mercado é parte da nossa estratégia global de vendas para o HondaJet", acrescentou.

A companhia nomeou a empresa da táxi aéreo Líder Aviação como distribuidor exclusivo para serviços, vendas e suporte do HondaJet. A empresa brasileira já representa no país a canadense Bombardier e a norte-americana Beechcraft e não comentou meta de vendas do modelo.