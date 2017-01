Humorista joga dinheiro falso em Blatter na sede da Fifa

ZURIQUE (Reuters) - O presidente da Fifa, Joseph Blatter, foi alvo de uma chuva de notas de dinheiro falso jogadas por um manifestante britânico antes do início de uma entrevista coletiva nesta segunda-feira na sede da entidade e, visivelmente abalado, saiu do auditório.

Nelson levava uma bandeira da Coreia do Norte e antes de arremessar as notas de papel no dirigente, de 79 anos, ele gritou "Isto é para a Coreia do Norte 2026" - uma referência ao ano da próxima sede disponível para a Copa do Mundo.