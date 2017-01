Propaganda jihadista pode ter inspirado atirador do Tennessee, diz fonte

Por Mark Hosenball

WASHINGTON (Reuters) - Propaganda jihadista na Internet pode ter inspirado o homem acusado de matar cinco militares no Tennessee, e não uma diretiva específica de um grupo militante como o Estado Islâmico, disse uma fonte próxima à investigação nesta segunda-feira.

A fonte, que pediu anonimato por discutir informações sensíveis, afirmou à Reuters que as autoridades não tinham estabelecido uma ligação direta entre Mohammod Youssuf Abdulazeez e grupos específicos. Mesmo assim, o FBI disse que está investigando o ataque como um ato de terrorismo.

A fonte próxima à investigação e uma segunda fonte disseram à Reuters que Abdulazeez aparentemente não usava um laptop, mas poderia ter lido propaganda jihadista em seu telefone.

Mais detalhes surgiram nesta segunda-feira sobre as características de Abdulazeez. Ele tinha problemas de abuso de drogas e estava preocupado com dívidas, de acordo com sua família e um diário que ele deixou, informou a ABC News, citando um representante da família.

Amigos próximos haviam dito à Reuters anteriormente que o atirador bebia e fumava maconha, passou por tratamento para problemas com droga e sofria para conciliar esses hábitos com suas crenças islâmicas. Sua família disse em comunicado no fim de semana que ele sofria de depressão.