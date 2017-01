Avaliação do governo piora e 63% são a favor do impeachment de Dilma, diz CNT/MDA

BRASÍLIA (Reuters) - A avaliação do governo piorou e aumentou o número dos que são a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, que mostrou ainda que o senador Aécio Neves (PSDB-MG) teria uma liderança folgada sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se a eleição presidencial fosse hoje.

Quando perguntados sobre o impeachment da presidente, agora são 62,8 por cento a favor, ante 59,7 por cento no levantamento anterior. A margem de erro da pesquisa divulgada nesta terça-feira é de 2,2 pontos percentuais.

A pesquisa mostra ainda Aécio com 35,1 por cento das intenções de voto, se a eleição presidencial fosse hoje, contra 22,8 por cento de Lula e 15,6 por cento da ex-senadora e terceira colocada na disputa de 2014, Marina Silva.

Segundo a sondagem, 44,8 por cento acreditam que se Aécio tivesse vencido no ano passado seu governo estaria melhor do que o de Dilma. Mas 36,5 por cento acham que o governo do tucano estaria igual ao da petista, enquanto apenas 10,9 por cento imaginam que estaria pior.