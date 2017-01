Taylor Swift e Ed Sheeran lideram indicações para MTV Video Music Awards

O vídeo de Taylor para a canção “Bad Blood”, uma colaboração com o artista de hip-hop Kendrick Lamar com temática de super-heróis e que ainda conta com a participação de outras celebridades, irá concorrer ao cobiçado prêmio de Vídeo do Ano contra “7/11”, de Beyoncé, “Thinking Out Loud”, de Sheeran, “Uptown Funk”, sucesso de Ronson com Bruno Mars, e “Alright”, de Lamar.