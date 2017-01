Facebook será obrigado a entregar informações de usuários de NY a promotores

(Reuters) - O Facebook não pode desafiar os mandados de busca que os procuradores de Nova York usaram para obter informações do site sobre centenas de usuários suspeitos de fraude no seguro social, disse uma apelação no tribunal nesta terça-feira, em uma decisão que provavelmente deixará mais difícil a manutenção da privacidade nas vidas digitais dos nova-iorquinos.