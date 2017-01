ESTREIA-Comédia faz caricatura da mulher francesa moderna

SÃO PAULO (Reuters) - A atriz francesa Audrey Dana (de "Bem-Vindos") vai a extremos em seu primeiro longa-metragem “O que as Mulheres Querem”, comédia que faz uma caricatura ligeira das mulheres parisienses. Em narrativas paralelas que se intercalam e, mais tarde, se sobrepõem, realiza um mosaico a partir de onze bem-humoradas histórias de vida, recheadas de fantasias, desilusões, alegrias e, claro, sexualidade.

No rol feminino montado por Dana, que além da direção, escreveu o roteiro em parceria com Raphaelle Desplechin (de “Turnê”), aparecem, por exemplo, Lili (Isabelle Adjani), que entra em crise depois de descobrir que sua filha adolescente já possui uma vida sexual, e Agathe (Laetitia Casta), cujo corpo expele gases toda vez que se aproxima intimamente de um novo pretendente.

Os grandes destaques ficam por conta de Jo (a própria Dana), cuja delirante vida sexual implode, quando a mulher (Marina Hands) de seu amante descobre o romance secreto e despacha o rapaz, com os filhos, para sua casa. Além de Ysis (Géraldine Nakache), que se separa do marido para ficar com a babá das crianças, Marie (Alice Taglione).