Casa Branca diz estar elaborando plano para fechar prisão de Guantánamo

O porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, disse que a administração espera "driblar" a oposição de republicanos no Congresso que evitaram que o presidente norte-americano, Barack Obama, fechasse a instalação, uma das suas principais promessas ao assumir o cargo em 2009.

O jornal The New York Times relatou nesta quarta-feira que a conselheira de segurança da Casa Branca, Susan Rice, havia recentemente se encontrado com o secretário de Defesa, Ash Carter, e apresentado um memorando que dizia que ele teria 30 dias para tomar decisões sobre transferências de prisioneiros.