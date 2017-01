Salto do lucro trimestral da Daimler resiste à desaceleração na China

FRANKFURT (Reuters) - O lucro operacional da Daimler saltou 54 por cento e atingiu um recorde, conforme as vendas de caminhões e o lançamento de um novo modelo de carro de luxo ajudaram a companhia a resistir à desaceleração na China, onde as rivais alemãs enfrentam dificuldades para manter o ritmo.

As vendas da Daimler ficaram atrás dos números da Audi e da BMW no maior mercado automotivo do mundo, mas uma recente renascença na linha de modelos Mercedes-Benz tem impressionado clientes chineses.