Irã identifica projetos de óleo e gás de US$185 bilhões após acordo nuclear

VIENA (Reuters) - O Irã esboçou planos para reconstruir suas principais indústrias e relações comerciais na sequência do acordo nuclear assinado com as potências mundiais, dizendo nesta quinta-feira que identificou projetos de petróleo e gás com valores de 185 bilhões de dólares até 2020.

O Ministro da Indústria, Minas e Comércio do Irã, Mohammad Reza Nematzadeh, disse que a República Islâmica vai focar em petróleo e gás, metais e indústria automotiva, com o objetivo de exportar para a Europa após a retirada das sanções, mais do que simplesmente importar tecnologia ocidental.

"Estamos buscando uma via de comércio de mão dupla, assim como a cooperação em desenvolvimento, design e engenharia", afirmou Nematzadeh em uma conferência em Viena.

Muitas empresas europeias já demonstraram interesse em reestabelecer o comércio com o Irã, com a Alemanha enviando seu Ministro da Economia, Sigmar Gabriel, na primeira visita do alto escalão do governo a Teerã em 13 anos, junto com uma delegação de líderes de negócios.

O representante para o Ministério de Petróleo do Irã, Hossein Zamaninia, disse que Teerã já identificou aproximadamente 50 projetos de petróleo e gás no valor de 185 bilhões de dólares que planeja assinar até 2020.

