Até 40 imigrantes podem ter se afogado na costa da Líbia, diz ONU

ROMA (Reuters) - Estima-se que até 40 imigrantes tenham se afogado após o naufrágio do bote inflável em que estavam, na costa da Líbia, disseram sobreviventes à agência de refugiados da ONU nesta quinta-feira após terem chegado à Itália.

“Eles disseram que entre 35 e 40 pessoas morreram na quarta-feira de manhã”, disse a porta-voz do Acnur para o sul da Europa, Carlotta Sami. Todos os mortos eram de países sub-saarianos como Senegal, Mali e Benin.

Uma equipe da ONG Save the Children que entrevistou alguns dos sobreviventes disse que até sete adolescentes, com idades de cerca de 15 ou 16 anos, podem ter morrido no incidente.