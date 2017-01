Marinha chinesa faz exercícios militares no sul e critica outros países

XANGAI (Reuters) - A marinha chinesa minimizou recentes exercícios militares no Mar do Sul da China e criticou países por ocupar ilhas ilegalmente, disse o serviço de notícias oficial Xinhua neste sábado.

A recente assertividade da China no Mar da China do Sul aumentou tensões diplomáticas com países como Vietnã, Filipinas, Brunei, Malásia e Taiwan.

A postura naval da China também se choca com movimentos aéreos e marítimos de unidades da Frota do Pacífico dos EUA, que visa proteger as rotas marítimas críticas para o comércio do país com o Sudeste Asiático e rica em petróleo do Oriente Médio.