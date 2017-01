Espanha e Itália ficam no mesmo grupo nas eliminatórias da Copa de 2018

SÃO PETERSBURGO (Reuters) - Espanha e Itália estão no mesmo grupo das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, assim como Holanda e França, enquanto a atual campeã Alemanha ganhou um caminho tranquilo, com a República Tcheca como maior rival, no sorteio deste sábado.

A Espanha e a Itália, que conquistou o último dos seus quatro títulos em 2006, são as favoritas para ficar nas duas primeiras posições do grupo G, após ficarem na mesma chave de Albânia, Israel, Macedônia e Liechtenstein.

Apenas o vencedor do grupo automaticamente avança à fase final da Copa do Mundo. Os oito melhores segundos colocados dos nove grupos disputam a repescagem por mais quatro vagas.

O cenário não é tão simples no Grupo A, no qual Holanda e França enfrentam adversários mais traiçoeiros, como Suécia, Bulgária e Bielorrússia. Luxemburgo também está na chave.

A Alemanha, que ganhou a Copa do Mundo pela quarta vez no Brasil, ano passado, medirá forças com os checos, a Irlanda do Norte, a Noruega, o Azerbaijão e San Marino.

"Estou satisfeito por não ter que jogar com Itália e França", afirmou o diretor alemão Oliver Bierhoff.

A Inglaterra mais uma vez está com a vaga bem encaminhada após cair no Grupo F ao lado da rival Escócia, da Eslováquia, da Eslovênia, da Lituânia e de Malta.

"Foi um sorteio que deixou muita gente feliz", afirmou o técnico da seleção escocesa Gordon Strachan.

O País de Gales tem muitas expectativas de se classificar à Copa do Mundo pela primeira vez desde 1958, ao se beneficiar por ter sido cabeça de chave e ficar no grupo com Áustria, Sérvia, Irlanda, Moldávia e Georgia.

Os outros grupos estão em aberto, com Portugal, Suíça e Hungria no Grupo B, Romênia, Polônia e Dinamarca no E, Bélgica e Bósnia no H, e Croácia, Islândia, Ucrânia e Turquia no I.