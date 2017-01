GM e chinesa SAIC vão desenvolver veículos compactos para mercados emergentes

DETROIT (Reuters) - A General Motors disse nesta terça-feira que investirá 5 bilhões de dólares durante os próximos anos para desenvolver, com sua parceira chinesa, uma nova família de veículos Chevrolet direcionados para mercados emergentes que crescem rapidamente, no processo de oferecer a investidores um novo motivo para rejeitarem uma fusão com a Fiat Chrysler Automobiles.