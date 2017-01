CORREÇÃO-Menos cara que capital, região metropolitana de SP aparece como opção para construtoras

(No texto de 27 de julho, corrige no 2o parágrafo qualificação da Living para "médio padrão" ante "econômico")

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A região metropolitana de São Paulo tem se mostrado atrativa para lançamentos de construtoras e incorporadoras diante de custos menores em relação à capital, onde o recuo nas vendas é mais acentuado do que nas cidades ao redor.

"O mercado nestas regiões ainda permite um preço mais acessível do que o da capital, o que deixa as opções ainda mais atrativas", afirmou o diretor de incorporação da Living SP, marca da Cyrela para o segmento de médio padrão, Eduardo Leite.

Desde o início de 2014 até o final do primeiro semestre, a Living lançou nove empreendimentos na região metropolitana de São Paulo, em cidades como Osasco, Barueri, São Bernardo do Campo e Diadema. Os edifícios, com apartamentos entre 60 e 90 metros quadrados, são voltados para famílias e também investidores. Já os lançamentos na capital paulista somaram quatro empreendimentos.