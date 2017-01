Espião israelense preso nos EUA será solto sob condicional em novembro

Eles declararam que a decisão da Comissão de Liberdade Condicional dos EUA foi unânime e "não tem conexão com acontecimentos recentes no Oriente Médio".

As autoridades norte-americanas rechaçaram as especulações de que a soltura de Pollard teria como objetivo apaziguar as tensas relações com Israel devido ao acordo nuclear com o Irã endossado pelo presidente dos EUA, Barack Obama, ao qual o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se opõe ferozmente. Mas a libertação de Pollard será comemorada com entusiasmo em Israel.