GM prevê investir R$13 bi no Brasil até 2019

SÃO PAULO (Reuters) - A General Motors planeja dobrar seus investimentos no Brasil para 13 bilhões de reais até 2019 que incluirão o lançamento de uma nova linha de veículos no país, disseram executivos da montadora norte-americana nesta terça-feira.

Falando em coletiva de imprensa em São Paulo, o chefe da GM para América do Sul, Jaime Ardila, disse que o investimento será direcionado para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos, não para aumentar a capacidade da companhia no Brasil.

O anúncio ocorreu num momento de forte retração do mercado brasileiro de veículos. As vendas acumularam queda de 18,5 por cento e a produção despencou 20,7 por cento no primeiro semestre sobre um ano antes. Enquanto isso, as vendas da automóveis da GM no país tiveram queda de 27,6 por cento e os licenciamentos de comerciais leves da montadora tiveram recuo de 23 por cento.