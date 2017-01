Petroleiras e indústria de milho dos EUA pedem revisão em plano para biocombustível

Em milhares de documentos antes do prazo da meia-noite para comentários sobre o plano, grupos industriais e empresas como a Archer Daniels Midland e a Valero Energy instigaram a Agência de Proteção Ambiental (EPA, em inglês) a repensar sua proposta para volumes de biocombustíveis exigidos para serem misturados no fluxo de combustíveis até 2016.

A proposta para o programa Padrões de Combustíveis Renováveis (RFS, em inglês), esboçado dois meses atrás pela EPA visa aumentar o uso do etanol no próximo ano confiando em uma maior adoção de misturas de gasolina com maior teor de etanol como o E15, que tem cerca de 15 por cento de etanol, e o E85, com cerca de 85 por cento de etanol.