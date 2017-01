BMW diz que China pode colocar perspectiva de 2015 em risco

FRANKFURT (Reuters) - A BMW (BMWG.DE: Cotações ), maior montadora de carros de luxo do mundo, alertou nesta terça-feira que sua perspectiva para 2015 pode correr riscos com qualquer deterioração maior da China, onde suas vendas começaram a cair pela primeira vez em uma década.

A empresa alemã, que já tinha dito em maio que o crescimento na China seria menos dinâmico, afirmou que ainda espera recordes de vendas mundiais e lucro antes de impostos no ano, mas com a ressalva de que desafios na China podem afetar suas metas.

A montadora teve queda de 3 por cento no lucro operacional no segundo trimestre, vendendo uma proporção maior de carros com margens menores e investindo em novos modelos.