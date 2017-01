Mercado acionário cai impactado por resultados decepcionantes

Por Sudip Kar-Gupta

LONDRES (Reuters) - O mercado acionário europeu perdeu terreno nesta terça-feira, com os papéis do banco francês Crédit Agricole entre os piores desempenhos após divulgar resultados, e as ações de energias sofreram impacto da fraqueza recente nos preços de petróleo.

O índice FTSEurofirst 300 fechou com queda de 0,16 por cento, a 1.580 pontos, enquanto o índice de blue chips da zona do euro Euro Stoxx 50 caiu 0,44 por cento para 3.619 pontos.

O mercado acionário de Atenas, que despencou 16 por cento na segunda-feira após permanecer fechado por cinco semanas, caiu mais 1,22 por cento. A Grécia precisou introduzir controles de capital e agora busca um novo acordo de resgate após uma crise sobre a dívida do país.

Na França, as ações do Crédit Agricole caíram 10,2 por cento após o banco descartar qualquer simplificação de sua estrutura no curto prazo devido a "limitações" encontradas durante conversas com o Banco Central Europeu.

As ações da BMW recuaram 1,3 por cento após seu lucro operacional no segundo trimestre cair com a desaceleração das vendas na China, levando a BMW a alertar que, embora ainda espere recordes para vendas e lucro antes de impostos no ano inteiro, o ímpeto dos lucros está diminuindo.

Os preços do petróleo se recuperavam nesta sessão após a queda da véspera, mas um enfraquecimento da perspectiva econômica na Ásia levou analistas a alertar sobre novas quedas. O índice de petróleo e gás STOXX Europe 600 Oil & Gas caiu 0,4 por cento.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,03 por cento, a 6.686 pontos.