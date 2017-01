CPI do Futebol aprova viagens de senadores para EUA e Suíça

SÃO PAULO (Reuters) - A CPI do Futebol aprovou nesta terça-feira viagens de integrantes da comissão para Suíça e Estados Unidos com o objetivo de ouvir o ex-presidente da CBF José Maria Marin e o empresário José Hawilla, presos sob acusação de corrupção.

As viagens foram propostas por requerimentos do presidente da CPI, senador Romário (PSB-RJ), que vai escolher os integrantes da comitiva e as datas das viagens, segundo a Agência Senado.