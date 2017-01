Harrison Ford não lembra de momentos que antecederam acidente de avião

LOS ANGELES (Reuters) - O ator Harrison Ford não lembra os momentos que antecederam a queda do seu avião vintage em um campo de golfe na área de Los Angeles em março, que danificou a aeronave e causou ferimentos graves, de acordo com um relatório do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes divulgado nesta quinta-feira.

O ator de 72 anos, que estrelou filmes de sucesso como "Star Wars" e "Os Caçadores da Arca Perdida", era o único ocupante do monomotor Ryan Aeronautical ST-3KR, de 1942, quando caiu em um campo de golfe perto do Aeroporto Municipal de Santa Mônica.

Ford tinha acabado de decolar do aeroporto em 5 de março, quando experimentou uma perda de potência a cerca de 335 metros de altura, de acordo com o relatório, que foi publicado no jornal Los Angeles Times.

"(O piloto) afirmou que não tentou uma reinicialização do motor, mas manteve uma velocidade do ar de 137 quilômetros por hora e iniciou um giro à esquerda para voltar em direção ao aeroporto. No entanto, durante a aproximação ele percebeu que o avião não conseguiria chegar à pista", disse um investigador do conselho no relatório.

"O piloto não se lembrava de mais nada sobre a sequência do acidente", disse o investigador. "Posteriormente, o avião atingiu o topo de uma árvore que tinha cerca de 20 metros de altura e, em seguida, impactou o solo em uma área aberta do campo de golfe."