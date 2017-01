Exxon, BP e Anadarko estão entre as 26 interessadas na 13ª Rodada, diz ANP

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Petroleiras gigantes como Exxon Mobil, BP, Anadarko e Galp estão entre as 26 interessadas em participar da 13ª Rodada de Licitações de blocos exploratórios de óleo e gás até agora, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Para a diretora-geral da agência, Magda Chambriard, o número de inscrições até agora está dentro do esperado para o atual cenário de preços moderados do petróleo.

De acordo com Magda, metade das licitações de blocos exploratórios no Brasil foi realizada com preços do petróleo abaixo dos 60 dólares por barril, em valores corrigidos do preço Brent para 2014.