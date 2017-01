CEO da Norma Group vê desaceleração no Brasil pesando sobre nova fábrica

FRANKFURT (Reuters) - Uma fábrica aberta no Brasil no ano passado pela fabricante de autopeças Norma Group pode demorar mais que o esperado para atingir a produção total devido à queda na demanda automotiva, disse o presidente-executivo da companhia.

No entanto, a economia brasileira, maior da América Latina, tem enfraquecido e a expectativa é de que registre contração de quase 2 por cento neste ano.

"Quando abrimos a fábrica no ano passado, as expectativas do mercado eram melhores", disse o presidente-executivo da Norma, Werner Deggim, em entrevista nesta sexta-feira, destacando que são necessários cerca de cinco anos para levar a produção em uma nova fábrica para níveis máximos.