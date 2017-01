EXCLUSIVO–Fifa inicia investigação interna sobre suposta corrupção

(Reuters) - A Fifa iniciou uma investigação interna sobre suposta corrupção na entidade esportiva, disseram duas pessoas familiarizadas com a questão, um desdobramento que pode assinalar uma cooperação maior com os inquéritos criminais de autoridades dos Estados Unidos e da Suíça.

Membros do comitê executivo da Fifa foram postos a par da apuração interna em uma reunião a portas fechadas em Zurique no mês passado, afirmaram as fontes, que falaram à Reuters sob condição de anonimato.