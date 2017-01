Cerca de 5,2 mil funcionários da GM em São José dos Campos entram em greve

(Reuters) - Cerca de 5,2 mil funcionários da fábrica da montadora General Motors em São José dos Campos iniciaram greve por tempo indeterminado após demissão de funcionários anunciada no fim de semana, informou nesta segunda-feira o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região.

A greve foi decidida em assembleia nesta segunda-feira. Uma nova assembleia está agendada para a manhã de terça-feira, de acordo com a assessoria de imprensa do sindicato. O objetivo é obter a reversão das demissões e a abertura de negociações entre sindicato e montadora.

Ainda não há informações sobre o número de funcionários demitidos. Consultada, a GM disse lamentar a decisão de convocar greve e reafirmou "sua disposição para o diálogo construtivo no sentido de encontrar alternativas para manter a unidade competitiva em um contexto de grande transformação no mercado brasileiro".

"A companhia tem feito todos os esforços para evitar o corte de empregados, incluindo férias coletivas, lay-off e programas de desligamento voluntário. No entanto, essas medidas não foram suficientes diante da expressiva redução da demanda no mercado brasileiro, que registra queda em torno de 30 por cento desde janeiro do ano passado", disse a montadora em comunicado enviado por e-mail.