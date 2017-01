Gerdau tem queda de 32,6% no lucro líquido do 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo siderúrgico Gerdau teve queda de 32,6 por cento no lucro líquido do segundo trimestre sobre um ano antes, com menores vendas das operações de negócios da América do Norte e da divisão de aços especiais, que atende o setor automotivo.

A empresa teve lucro líquido de 265 milhões de reais de abril a junho, estável ante os três primeiros meses do ano, e informou que espera um ritmo de investimentos menor no segundo semestre ante os 1,260 bilhão de reais desembolsados na primeira metade do ano.

A Gerdau, maior produtora de aços longos das Américas, teve uma geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 1,184 bilhão de reais no segundo trimestre, ligeira alta de 1,2 por cento na mesma base de comparação e 8,7 por cento acima do obtido nos três primeiros meses de 2015.

A margem bruta da empresa caiu de 12,1 no segundo trimestre do ano passado para 11 por cento no trimestre anterior, mas avançou sobre os 10,6 por cento do primeiro trimestre deste ano.

Apesar da queda nas vendas de aço na América do Norte, de 6,4 por cento, e na divisão de aços especiais, de 6,5 por cento, sobre o segundo trimestre do ano passado, a receita líquida da companhia subiu 3 por cento no período, para 10,759 bilhões de reais, apoiada em variação cambial.

Já a produção do grupo recuou como um todo para 4,431 milhões de toneladas de aço no segundo trimestre, queda de 5,1 por cento sobre o volume produzido um ano antes, mas 2 por cento acima do primeiro trimestre deste ano.

A companhia reduziu em 6,2 por cento as despesas com vendas, gerais e administrativas no período, a 637 milhões de reais. Já a relação de endividamento medida pela dívida líquida sobre Ebitda terminou junho em 3,1 vezes ante 3,2 vezes no primeiro trimestre e 2,4 vezes no segundo trimestre de 2014.

O grupo informou ainda que a Gerdau SA e a Metalúrgica Gerdau vão pagar em 4 de setembro, respectivamente, juros sobre capital próprio e dividendos relativos ao segundo trimestre. Os valores são 84,3 milhões para os acionistas da Gerdau SA, equivalentes a 0,05 real por ação, e 8,1 milhões para os investidores da Metalúrgica Gerdau, correspondentes a 0,02 real por papel.