Brasil jogará em Fortaleza e Salvador no começo das eliminatórias

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A seleção brasileira escolheu as cidades de Fortaleza e Salvador, em que a torcida costuma estar do lado do time, para iniciar a caminhada rumo à Copa do Mundo de 2018, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira.

O primeiro jogo do Brasil nas eliminatórias, contra a Venezuela, em outubro, será no estádio Castelão, em Fortaleza, enquanto a partida contra o Peru, em novembro, será na Fonte Nova, em Salvador. As duas arenas nordestinas foram usadas na Copa do Mundo de 2014.

Tradicionalmente, o público do Sudeste, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo, costuma ser mais exigente e crítico com o desempenho da seleção brasileira.

A ideia da CBF é levar os jogos do Brasil nas eliminatórias para nove cidades, e o eixo Rio-São Paulo é estudado para um momento mais calmo e oportuno da seleção brasileira, embora a perspectiva seja que o time do técnico Dunga encontre dificuldades na caminhada até 2018.

“O planejamento dentro do que pensamos tecnicamente é ficar perto do torcedor que sabe do momento atual, das dificuldades, não foi diferente em outras eliminatórias”, afirmou Dunga a jornalistas.

“Temos que jogar em todas as cidades possíveis do Brasil que é um continente, não vamos agradar a todos, mas o que queremos é ter apoio e retribuir com vitórias e bom jogo”, completou.

VIAGENS