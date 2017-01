Robert Scheidt é confirmado nos Jogos do Rio e tentará sexta medalha olímpica

SÃO PAULO (Reuters) - Robert Scheidt será o representante do Brasil da classe Laser nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, quando tentará sua sexta medalha olímpica, anunciou nesta quinta-feira a Confederação Brasileira de Vela.

Scheidt foi ao pódio em todas as Olimpíadas que disputou, com dois ouros, duas pratas e um bronze.

"É um orgulho muito grande voltar a representar o Brasil numa Olimpíada, pelo momento que estou vivendo. Por ser no Rio de Janeiro, a competição terá uma energia positiva enorme, e espero retribuir dando o meu melhor", disse Scheidt em comunicado.

Bicampeão olímpico na classe Laser, com ouro em Atlanta-1996 e em Atenas-2004, além da prata em Sydney-2000, Scheidt passou os dois últimos ciclos olímpicos na Star, também com medalha, conquistando a prata em Pequim-2008 e o bronze em Londres-2012.

No entanto, como a classe Star foi retirada do calendário olímpico, o velejador brasileiro retornou à Laser em 2013, quando conquistou seu 11º título mundial, aos 40 anos.

"O período na Star me trouxe muito conhecimento, mais experiência, por ser uma classe técnica", explicou ele.

Scheidt estreia no sábado na Regata Internacional de Vela, evento-teste para a Olimpíada do Rio. A competição reunirá na Marina da Glória os principais adversários do brasileiro na Laser, como o alemão Philipp Buhl, o australiano Tom Burton e o inglês Nick Thompson.