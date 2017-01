MRV tem lucro líquido maior no 2º tri; será conservadora em uso de caixa

Por Juliana Schincariol

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A MRV teve alta no lucro do segundo trimestre sobre um ano antes e acredita que continua resistente à fraqueza da economia brasileira, mas vai manter uma postura financeira mais conservadora diante das atuais incertezas.

Para a MRV, as condições de crédito no segmento de baixa renda e a diversidade geográfica têm contribuído para os resultados e o cenário no terceiro trimestre até o momento tem sido mantido, disse o copresidente da empresa, Rafael Menin.

"Estamos no meio do terceiro trimestre, a dinâmica está parecida (com o primeiro semestre)", disse.

Menin comentou que mercados como o interior de São Paulo, Belo Horizonte e capitais do Nordeste têm tido melhores resultados entre as 133 cidades do país onde a empresa opera. Já Brasília e o norte fluminense registraram piores desempenhos.

Apesar do crescimento da geração de caixa da companhia, a postura da MRV no momento é conservadora, disse Menin. "Não tem que pensar agora em fazer recompra (de ações) ou aumentar dividendos. A gente quer ter o dinheiro em caixa e manter uma baixa alavancagem", disse.

A geração de caixa da MRV cresceu 11,7 por cento no segundo trimestre em relação ao mesmo período de 2014 e totalizou 154 milhões de reais, somando 301 milhões no primeiro semestre.

A construtora e incorporadora teve lucro líquido ajustado de 188 milhões de reais no segundo trimestre ante 142 milhões de reais um ano antes. A média das estimativas de analistas obtidas pela Reuters apontava para lucro líquido ajustado de 120,4 milhões de reais.