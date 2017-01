Brasil Supply prevê entregar 5 embarcações à Petrobras em 2015 e mais 6 até 2017

"Apesar de todos esses problemas no Brasil, não paramos, mantivemos nosso ritmo e nosso cronograma. Estamos trabalhando à toda carga no que já temos", disse o executivo, destacando que atualmente a empresa "está trabalhando rigorosamente dentro do cronograma de produção".

Em 2016, será a vez de mais cinco embarcações, entre as quais a PSV BS Jericoacara, com capacidade de transportar até 4,5 mil toneladas de cargas, combustível, água potável, provisionamentos e tripulação, que será colocada na água nesta terça-feira no estaleiro EISA, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. A embarcação passará por ajustes finais, antes da entrega à Petrobras em julho de 2016.