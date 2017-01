Toshiba propõe Conselho com pessoas de fora; CEO interino fica

TÓQUIO (Reuters) - A Toshiba propôs um novo conjunto de nomes de fora para assumir a maioria de cadeiras em seu Conselho de Administração, com o objetivo de reforçar a governança do conglomerado na esteira de um escândalo contábil de 1,2 bilhão de dólares.

A reforma do Conselho da Toshiba ocorre após críticas sobre o escândalo e coincide com os esforços do governo de fazer as companhias japonesas mais atrativas para investidores estrangeiros ao adotar diretrizes de governança para empresas listadas, incluindo a nomeação de diretores independentes.