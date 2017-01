Montadoras globais desviam remessas do porto chinês de Tianjin após explosões

PEQUIM (Reuters) - A Toyota Motor e montadoras globais rivais estão procurando desviar os carregamentos de Tianjin para Xangai e outros portos após fortes explosões na semana passada terem interrompido por tempo indeterminado as operações no maior polo de importação de automóveis da China.

As autoridades restringiram o acesso às áreas afetadas pelas explosões de 12 de agosto em um armazém de produtos químicos perigosos, que deixaram pelo menos 114 mortos. As montadoras estão se esforçando para chegar aos armazéns e terrenos para avaliar os danos e remover milhares de carros carbonizados, de modo a tornar as instalações próprias para uso. O porto continua em operação.