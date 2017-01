Matt Damon procura Nasa para simular vida em Marte em "O Marciano"

PASADENA, Califórnia (Reuters) - Quando Matt Damon precisou interpretar um astronauta preso em Marte, ele e o diretor Ridley Scott tiveram a chance de procurar a agência aeroespacial dos Estado Unidos (Nasa, na sigla em inglês) para tornar as circunstâncias extremas de “O Marciano” tão cientificamente exatas quanto possível.

“Estamos de certa forma à beira de sermos capazes de fazer tudo que aparece no filme”, disse Damon à Reuters a respeito da exploração espacial.

“O Marciano”, baseado no romance homônimo de Andy Weir lançado em 2011, acompanha o astronauta Mark Watney (Damon), que fica sozinho em Marte depois que sua equipe, liderada pela capitã Lewis (Jessica Chastain), supõe que ele morreu em consequência de uma forte tempestade marciana.

Sem meios de comunicação e sabendo que a próxima missão tripulada a Marte irá demorar quatro anos, Watney tenta sobreviver no terreno desértico do planeta usando suas habilidades de botanista para cultivar alimentos no solo marciano.