Levy diz que novas linhas de bancos públicos para setor automotivo não afetam fiscal

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, saiu em defesa das novas linhas de crédito abertas pelos bancos públicos Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal ao setor automotivo, argumentando que elas têm perfil comercial e não vão afetar o ajuste fiscal em curso.

"São linhas de mercado... É uma operação mais comercial, na qual a gente apóia os fornecedores usando a própria qualidade de crédito das montadoras", afirmou o ministro a jornalistas nesta quarta-feira, após participar de evento no Rio de Janeiro.

Os dois bancos federais anunciaram linhas especiais para o setor automotivo, que podem ser estendidas a outras indústrias que estejam passando por dificuldades diante do cenário de fraqueza da economia. Só com o BB, essas linhas podem ser da ordem de 9 bilhões de reais.

No primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff (2011-2014), o governo manteve a política de injeção de recursos nos bancos públicos, afetando a dívida bruta do país, para dar mais fôlego para as instituições fazerem operações de crédito. Levy, quando assumiu o Ministério da Fazenda em janeiro, afirmou que essa política tinha terminado.