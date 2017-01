Bovespa fecha na mínima em 17 meses pressionada por bancos; Banco do Brasil cai 6%

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O pessimismo prevaleceu na bolsa paulista nesta quarta-feira, com o Ibovespa recuando para a mínima em 17 meses, em meio ao persistente risco de fim do mecanismo de juros sobre capital próprio e com anúncio de estímulos ao setor automotivo reavivando temores de ingerência do governo em bancos públicos.

O Ibovespa fechou em queda de 1,82 por cento, a 46.588 pontos, menor nível desde 19 de março de 2014. O giro financeiro totalizou 6,2 bilhões de reais.

No pior momento do dia, o principal índice da Bovespa chegou a cair 3,1 por cento, a 45.977 pontos, mas atenuou as perdas no meio da tarde, após a divulgação da ata da última reunião de política monetária do banco central norte-americano, que reduziu expectativas de alta dos juros nos Estados Unidos em setembro.

Em dólar, o Ibovespa atingiu a mínima de 13.198 pontos na sessão, cerca de apenas 5 por cento acima da mínima registrada em novembro de 2008 (12.554 pontos), no auge da maior crise financeira mundial desde a Grande Depressão no início do século passado.

O ex-diretor do Banco Central Mario Mesquita, que comanda a área de economia do banco Brasil Plural, disse em nota a clientes que a ata do Fed foi a única boa notícia ao mercado local. "Apesar dos esforços do governo (brasileiro), os ativos estão sentindo os efeitos do crescente risco político e de política econômica."